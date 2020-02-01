В Москве неизвестные разбили топором стекла, избили хозяина авто и отобрали 4,5 млн. рублей

Сегодня, 13:13

Александр Зуев

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В Москве неизвестные разбили топором стекла, избили хозяина авто и отобрали 4,5 млн. рублей

В Коньково (Москва) неизвестные на внедорожнике перекрыли дорогу автомобилю, заехавшему на автозаправку, разбили топором в машине боковые стекла и несколько раз выстрелили из пистолета. Затем вытащили на улицу водителя, избили его и только после это отобрали сумку с 4,5 млн. рублей. С места преступления злоумышленники скрылись на своем внедорожнике черного цвета. Раскрытие столь дерзкого разбойного нападение поручено сотрудникам ГУУР МВД РФ. 

Оперативники установили, что преступники после нападения бросили внедорожник на ул. Введенского, переоделись и уехали на такси. 

К настоящему времени один из подозреваемых задержан. Им оказался гость столицы – гражданин одной из азиатских стран. В настоящее время он находится по стражей. Ведется поиск остальных членов преступной группы, говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

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