Московский предприниматель предстанет перед судом за мошенничество с протезом для паралимпийки

СКР по Москве завершил расследование дела в отношении предпринимателя Перевозникова, который мошенническим путем завладел деньгами паралимпийки Кунстман, чемпионки мира по волейболу. В ходе расследования выявлены еще 2 эпизода преступной деятельности.
В обшей сложности у 3-х инвалидов предприниматель похитил 11 млн. рублей.
Полученные деньги предприниматель тратил на погашение личных долгов и оплату дорогостоящих покупок. К изготовлению протезов он даже не приступал.
С момента задержания фигурант находится под стражей, свою вину признал полностью. Его личное имущество арестовано. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет передано в суд.
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