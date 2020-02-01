Московский предприниматель предстанет перед судом за мошенничество с протезом для паралимпийки

СКР по Москве завершил расследование дела в отношении предпринимателя Перевозникова, который мошенническим путем завладел деньгами паралимпийки Кунстман, чемпионки мира по волейболу. В ходе расследования выявлены еще 2 эпизода преступной деятельности.

В обшей сложности у 3-х инвалидов предприниматель похитил 11 млн. рублей.

«По версии следствия, Перевозников обещал изготовить потерпевшим новые протезы, для оплаты которых предлагал оформить многомиллионные кредиты. Денежные средства согласно условиям кредитных договоров перечислялись на расчетный счет самого Перевозникова или его водителя, которым фактически распоряжался сам обвиняемый», – говорится в сообщении ведомства.

Полученные деньги предприниматель тратил на погашение личных долгов и оплату дорогостоящих покупок. К изготовлению протезов он даже не приступал.

С момента задержания фигурант находится под стражей, свою вину признал полностью. Его личное имущество арестовано. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет передано в суд.