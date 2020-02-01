Тела молодых влюбленных обнаружены в московской квартире

Жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой помочь ей попасть в квартиру одной из многоэтажек, в которой последние три года проживает ее дочь с молодым человеком. Она объяснила, что девушка уже более суток не выходит на связь. Дверь женщине также никто не открыл.

Прибывшие на место сотрудники полиции разыскали деда молодого человека, у которого были ключи от квартиры. Но он не смог открыть дверь, поскольку она была закрыта изнутри на щеколду. С ситуацией справились спасатели, вскрывшие дверь с помощью специальных инструментов.

Тела молодых людей обнаружили в кровати – они лежали, в объятиях друг друга. Предварительный осмотр признаков насильственной смерти не выявил. Причиной смерти могли стать наркотики. Из квартиры правоохранители изъяли несколько пакетиков с различными веществами, шприцы и курительные трубки, чсообщает РЕН.ТВ .

Потерпевшая училась на последнем курсе финансово-юридического университета, работала менеджером.