Тысячи человек эвакуированы в Москве из «заминированных» зданий

Правоохранители и МЧС в Москве за последние дни эвакуировали несколько тысяч человек в связи с новой волной сообщений о минировании. По данным ТАСС , ссылающегося на источник в силовых структурах, речь идет о десятках значимых социальных объектах, в том числе университетах, НИИ, зданиях судов, аэропортах и других.

В понедельник поступили электронные письма о минировании аэропортов Шереметьево и Домодедово, МГУ им. Ломоносова, МИФИ, семи районных судов и консерватории им. Чайковского. На всех объектах работают сотрудники экстренных служб и кинологи. Эвакуация людей из аэропортов не проводится, они продолжают работать в штатном режиме.

Ряд судов уже проверены и вернулись к работе. Ни на одном из указанных объектов взрывоопасных предметов пока не обнаружено.