В Москве подростки угнали машину и врезались в здание ГУ МВД

Столичные полицейские задержали 17-летнего молодого человека, который в компании двух своих приятелей угнал из Козицкого переулка легковой автомобиль, а затем врезался на нем в здание городского управления МВД. Автомобиль принадлежит каршеринговой компании.
Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. В результате предпринятых сотрудниками мер, был установлен один из подозреваемых. Его обнаружили и задержали в подмосковном Одинцове. В настоящее время он находится под стражей, устанавливаются другие участники группы.
Возбуждено дело по ст. 166 УК. Расследование продолжается.
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