В Москве подростки угнали машину и врезались в здание ГУ МВД

Столичные полицейские задержали 17-летнего молодого человека, который в компании двух своих приятелей угнал из Козицкого переулка легковой автомобиль, а затем врезался на нем в здание городского управления МВД. Автомобиль принадлежит каршеринговой компании.

«Установлено, что трое граждан угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до второго Колобовского переулка, они совершили наезд на шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая автомашина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания», – говорится в сообщении МВД РФ.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. В результате предпринятых сотрудниками мер, был установлен один из подозреваемых. Его обнаружили и задержали в подмосковном Одинцове. В настоящее время он находится под стражей, устанавливаются другие участники группы.

Возбуждено дело по ст. 166 УК. Расследование продолжается.