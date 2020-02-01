В Москве задержан боксер, сломавший нос сотруднику Росгвардии

Сегодня, 12:55

Александр Зуев

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В Москве задержан боксер, сломавший нос сотруднику Росгвардии

Накануне вечером в столице задержаны чемпион РФ по боксу Кушиташвили, а также его товарищ и коллега по спорту Оганисян. Росгвардейцы обратили на них внимание на улице, поскольку те при виде патрульной машины поспешили зайти в подъезд. 

Через некоторое время туда же зашли правоохранители, решившие проверить у мужчин документы. Спортсмены повели себя агрессивно, а один из них, Кушиташвили, ударил росгвардейца в лицо, сломав ему нос. По данным РЕН.ТВ, в момент появления сотрудников боксер принимал наркотики – в руках он держал свернутую в трубочку купюру и мобильный телефон. Позже у него был обнаружен сверток с героином. 

В Федерации бокса заявили, что досконально разберутся в произошедшим. 

«Будем проверять. Если этот факт действительно был, конечно, мы отблагодарим росгвардейцев и будем помогать, чтобы в рамках законов РФ было жесткое наказание», – сказал телеканалу генсек организации Умар Кремлев.
Георгий Кушиташвили задержание боксер

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