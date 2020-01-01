В Москве кассир магазина одним ударом убил посетителя, укравшего банку кофе

Сегодня, 11:31

Александр Зуев

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В Москве кассир магазина одним ударом убил посетителя, укравшего банку кофе

В Москве работник одного из магазинов сети «Дикси», расположенных на Симферопольском бульваре, одним ударом убил мелкого воришку, намеревавшегося вынести под курткой банку кофе. Кассир по имени Нурланбек остановил мужчину и отвел его в служебное подвальное помещение, чтобы продемонстрировать запись с камеры, показывающей, как тот совершает кражу. 

В подвале посетитель стал оскорблять сотрудников магазина и угрожать им расправой. Нурланбек не выдержал и ударил его в живот. После этого мужчину отвели к кассе, чтобы он рассчитался за кофе. 

Позже посетителю стало плохо. Он умер через несколько дней. Эксперты на вскрытии определили, что смерть наступила от разрыва селезенки. Кассира быстро установили и задержали. Теперь ему грозит до 15 лет колонии, пишет «Бизнес Online». 

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