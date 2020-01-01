Житель Москвы проявил бдительность и заявил на заболевшую китаянку в полицию

Житель столицы обратился в дежурную часть полиции с заявлением, в котором сообщил, что накануне знакомый рассказал ему о китаянке, которая пришла на работу с температурой, а руководство, вместо того, чтобы вызвать медиков, отпустило ее лечиться домой. Речь идет об одном из китайских офисов, расположенных в Москве.

Мужчина предположил, что девушка, недавно приехавшая из Поднебесной, является носителем коронавируса, сообщает "5 канал "

Правоохранители приехали в указанную компанию, но она оказалась закрыта. Поэтому выяснить, где проживает заболевшая, им не удалось. Проверка заявления продолжается.

По последним данным, число скончавшихся от коронарируса в Китае возросло до 132 человек, заболевших – около 6-ти тысяч.