В Москве отслужили молебен о спасении Китая от коронавируса

В Москве на патриаршем подворье Китайской АПЦ (автономной церкви) в храме Святителя Николая прошел молебен. Прихожане просили спасти дружественный России Китай от эпидемии нового вида коронавируса.

«Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», – сказал « Интерфаксу » православный активист Кирилл Фролов.

Он сообщил, что о спасении молились Богу около 60-ти проживающих в столице китайцев, православных и оглашенных (готовящихся к принятию крещения). Среди них – сотрудники дипмиссии, студенты и бизнесмены.

Храм стал Китайским подворьем в 2011 году. В самом Китае проживает около 18 тыс. христиан, однако деятельность иностранных религиозных организаций там запрещена. Часть богослужений в храме ведется на китайском языке.