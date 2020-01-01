В Москве отслужили молебен о спасении Китая от коронавируса

Сегодня, 12:45

Александр Зуев

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В Москве отслужили молебен о спасении Китая от коронавируса

В Москве на патриаршем подворье Китайской АПЦ (автономной церкви) в храме Святителя Николая прошел молебен. Прихожане просили спасти дружественный России Китай от эпидемии нового вида коронавируса. 

«Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», – сказал «Интерфаксу» православный активист Кирилл Фролов. 

Он сообщил, что о спасении молились Богу около 60-ти проживающих в столице китайцев, православных и оглашенных (готовящихся к принятию крещения). Среди них – сотрудники дипмиссии, студенты и бизнесмены. 

Храм стал Китайским подворьем в 2011 году. В самом Китае проживает около 18 тыс. христиан, однако деятельность иностранных религиозных организаций там запрещена. Часть богослужений в храме ведется на китайском языке.

Москва храм молебен коронавирус

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