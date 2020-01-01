В Москве слесарь ограбил, изнасиловал и убил пенсионерку

Сегодня, 10:46

Александр Зуев

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В Москве слесарь ограбил, изнасиловал и убил пенсионерку

Столичные полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который, по версии следствия, ограбил и убил 76-летнюю пенсионерку, проживавшую в Черемушках. Мужчина задержан на территории аэропорта Домодедово. 

В квартиру потерпевшей правоохранители прибыли по вызову соседей снизу, которые сообщили, что пенсионерка заливает их, кроме того, они слышали, как женщина кричала и звала на помощь. В одной из комнат сотрудники обнаружили тело хозяйки. 

Позже был задержан подозреваемый, работавший слесарем. Следователи считают, что мужчина проник в квартиру пенсионерки под благовидным предлогом, напал на нее, забрал 30 тыс. рублей и продолжил избивать. 

«Руками нанес удары по различным частям тела, против ее воли совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил. После чего скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже указанного жилого дома», – цитирует РИА Новости сообщение ГУ МВД по Москве.

 

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