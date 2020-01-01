В Москве слесарь ограбил, изнасиловал и убил пенсионерку

Столичные полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который, по версии следствия, ограбил и убил 76-летнюю пенсионерку, проживавшую в Черемушках. Мужчина задержан на территории аэропорта Домодедово.

В квартиру потерпевшей правоохранители прибыли по вызову соседей снизу, которые сообщили, что пенсионерка заливает их, кроме того, они слышали, как женщина кричала и звала на помощь. В одной из комнат сотрудники обнаружили тело хозяйки.

Позже был задержан подозреваемый, работавший слесарем. Следователи считают, что мужчина проник в квартиру пенсионерки под благовидным предлогом, напал на нее, забрал 30 тыс. рублей и продолжил избивать.