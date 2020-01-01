В Москве легковушка протаранила шлагбаум и врезалась в здание МВД

Арендованный легковой автомобиль врезался в одно из зданий московской полиции на Петровке,38. Происшествие произошло по вине водителя каршеринговой «Лады», водитель которой, вероятно, не справился с управлением. Он вылетел с дороги и, протаранив шлагбаум, врезался в здание, где размещается управление делопроизводства, передает РЕН.ТВ .

Помимо водителя в салоне автомобиля находились два пассажира. Серьезных травм никто из них, видимо, не получил, поскольку с места происшествия они скрылись за считанные секунды. Специалисты проверили брошенную машину на наличие взрывоопасных и других запрещенных предметов и веществ, но ничего не обнаружили.

Полиция преступила к розыску лиц, находившихся в автомобиле. Их установочными данными правоохранители пока не располагают.