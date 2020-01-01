В аэропорту Жуковский сняли с международного рейса неадекватную пассажирку с «бомбой»

Сегодня, 12:52

Александр Зуев

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В аэропорту Жуковский сняли с международного рейса неадекватную пассажирку с «бомбой»

В воскресенье с борта самолета, готовившегося к выполнению рейса из Москвы в Прагу, сняли пассажирку, заявившую экипажу, что у нее при себе имеется взрывное устройство. Инцидент произошел в аэропорту Жуковский после посадки в самолет, сообщает «Вечерняя Москва». 

Как рассказали изданию в пресс-службе аэропорта, специалисты срочно провели повторную проверку судна и багажа, угроза не подтвердилась. Благодаря слаженным действиям сотрудников, рейс был задержан лишь на 25 минут. 

Досмотр самой женщины, 26-летней уроженки Марий Эл, также ничего не дал. Однако ее сняли с рейса согласно инструкции. Позже выяснилось, что она состоит на учете у психиатра.

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