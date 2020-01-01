В Москве задержали группу лжеонкологов, вымогавших деньги по телефону

Сегодня, 11:45

Александр Зуев

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В Москве задержали группу лжеонкологов, вымогавших деньги по телефону

Столичные полицейские накануне задержали группу аферистов (2-х женщин и мужчину), выдававших себя за врачей-онкологов, которые путем мошеннических действий похищали у граждан денежные средства. 

Поводом для розыска мошенников стало обращение 78-летней пенсионерки. Заявительница рассказала, что недавно по ее номеру позвонила женщина, представившаяся врачом онкоцентра, и сообщила об обнаруженном онкологическом заболевании. Злокачественное образование якобы было выявлено по результатам последних анализов. Пенсионерка испугалась за свое здоровье и согласилась приобрести «очень эффективный» препарат за 470 тыс. рублей. Однако вскоре потерпевшая поняла, что ее просто обманули. 

Сотрудникам УР удалось вычислить и задержать подозреваемых, которые на допросах дали признательные показания. 

«По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек. В связи с этим сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех пострадавших», – говорится в релизе ГУ МВД по Москве.
Москва лжеврачи онкология

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