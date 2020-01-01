В Москве задержали группу лжеонкологов, вымогавших деньги по телефону

Столичные полицейские накануне задержали группу аферистов (2-х женщин и мужчину), выдававших себя за врачей-онкологов, которые путем мошеннических действий похищали у граждан денежные средства.

Поводом для розыска мошенников стало обращение 78-летней пенсионерки. Заявительница рассказала, что недавно по ее номеру позвонила женщина, представившаяся врачом онкоцентра, и сообщила об обнаруженном онкологическом заболевании. Злокачественное образование якобы было выявлено по результатам последних анализов. Пенсионерка испугалась за свое здоровье и согласилась приобрести «очень эффективный» препарат за 470 тыс. рублей. Однако вскоре потерпевшая поняла, что ее просто обманули.

Сотрудникам УР удалось вычислить и задержать подозреваемых, которые на допросах дали признательные показания.