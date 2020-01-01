Нечем кормить детей: водитель фуры перекрыл дорогу в Москве

Водитель фуры в Москве перегородил своим большегрузом движение по Бауманской улице. Машина стоит поперек дороги на трамвайных путях. Мужчина пояснил, что решился на эту акцию из-за того, что работодатель не выплачивает ему зарплату.

По словам водителя, он – глава большой семьи. Они с женой воспитывают семерых детей, и сейчас из-за отсутствия денег их попросту нечем кормить.

Как сообщает канал «360 », движение по улице прекратилось в начале десятого утра. Грузовик мужчина поставил под окнами той компании, которая не выплачивает ему заработанные деньги. Он также сообщил, что начальник на него обозлился и заставляет ездить на «рухляди», из-за чего периодически получает штрафы.

Позже комментаторы в Сети сообщили, что движение по Бауманской постепенно восстанавливается.