Нечем кормить детей: водитель фуры перекрыл дорогу в Москве

Сегодня, 11:19

Александр Зуев

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Нечем кормить детей: водитель фуры перекрыл дорогу в Москве

Водитель фуры в Москве перегородил своим большегрузом движение по Бауманской улице. Машина стоит поперек дороги на трамвайных путях. Мужчина пояснил, что решился на эту акцию из-за того, что работодатель не выплачивает ему зарплату. 

По словам водителя, он – глава большой семьи. Они с женой воспитывают семерых детей, и сейчас из-за отсутствия денег их попросту нечем кормить. 

Как сообщает канал «360», движение по улице прекратилось в начале десятого утра. Грузовик мужчина поставил под окнами той компании, которая не выплачивает ему заработанные деньги. Он также сообщил, что начальник на него обозлился и заставляет ездить на «рухляди», из-за чего периодически получает штрафы. 

Позже комментаторы в Сети сообщили, что движение по Бауманской постепенно восстанавливается.     

Москва фура Бауманская улица

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