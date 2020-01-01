Неизвестные устроили стрельбу в московской гостинице

Накануне поздно вечером на юго-западе столицы в гостинице «РАО Академическая» произошла стрельба. Два постояльца получили ранения. Сейчас они находятся в больнице. По предварительным данным, выстрели были произведены из травматического оружия.

Как рассказали каналу «360 » в главке МВД по Москве, в среду вечером несколько человек ворвались в гостиницу и вступили в конфликт с двумя постояльцами. Затем один из нападавших выхватил пистолет и произвел не менее 3-х выстрелов в сторону оппонентов.

У одного из потерпевших врачи обнаружили перелом ребра и травму скулы, другой был доставлен с ранением в живот.

Прибывшим в гостиницу полицейским удалось задержать одного подозреваемого. При осмотре места происшествия обнаружена и изъята резиновая пуля. Обстоятельства конфликта выясняются.