В Москве пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению снюса

Полицейские на востоке столицы пресекли незаконное производство некурительной никотиновой смеси. Цех обустроен в одном из складских помещений, площадь которого превышает 200 кв. м. В помещении обнаружены станки для фасовки смесей, тара и этикетки. Оперативники также изъяли большое количество готовой и подготовленной к фасовке продукции.
Сотрудниками экономической безопасности МВД устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, некурительная табачная смесь (снюс) запрещен во многих европейских странах. В одной дозе смеси может содержаться до 80 мг никотина (в сигарете 10-15 мг). При употреблении снюса риск заболеть раком глотки повышается в несколько раз.
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