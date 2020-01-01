В Москве пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению снюса

Полицейские на востоке столицы пресекли незаконное производство некурительной никотиновой смеси. Цех обустроен в одном из складских помещений, площадь которого превышает 200 кв. м. В помещении обнаружены станки для фасовки смесей, тара и этикетки. Оперативники также изъяли большое количество готовой и подготовленной к фасовке продукции.

«Изъято 33 пластиковых 10-литровых емкости с никотиновой жевательной смесью и более 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции. По данному факту Управлением Роспотребнадзора в ВАО г. Москвы вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ», – говорится в сообщении МВД РФ.

Сотрудниками экономической безопасности МВД устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, некурительная табачная смесь (снюс) запрещен во многих европейских странах. В одной дозе смеси может содержаться до 80 мг никотина (в сигарете 10-15 мг). При употреблении снюса риск заболеть раком глотки повышается в несколько раз.