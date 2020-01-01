Прокуратура начала проверку после посадки авиалайнера на недостроенную ВПП в Домодедово

Ранее в четверг сообщалось, что самолет российской компании «ИрАэро» (Иркутск) совершил посадку в Домодедово на недостроенную полосу. Сколько пассажиров было на борту, не уточняется. Причина посадки на закрытую ВПП также неизвестна.
По данным агентства «Москва», ссылающегося на пресс-службу перевозчика, пострадавших нет, машина в исправном состоянии.
Ход проверки контролирует межрегиональная транспортная прокуратура. Также, информация о происшествии отправлена иркутскому прокурору, надзирающему за деятельностью компании «ИрАэро».
Кроме того, по распоряжению Росавиации, выяснением обстоятельств посадки займется специально созданная комиссия.
Комментировать