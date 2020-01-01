Житель Москвы нашел в подъезде шприц с неизвестным веществом и вколол себе в пах

Сегодня, 13:51

Александр Зуев

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Житель Москвы нашел в подъезде шприц с неизвестным веществом и вколол себе в пах

В реанимацию одной из московских больниц доставили мужчину, которого соседи обнаружили лежащим без сознания в подъезде многоэтажки. Инцидент произошел десять дней назад. Медики диагностировали тяжелое отравление наркотическим веществом, сообщает РЕН.ТВ

По данным телеканала, пострадавший является опиоидным наркоманом, употребляющим героин. Третьего января мужчина вышел из дома, чтобы пополнить запасы спиртного. А когда возвращался, заметил шприц с неизвестным веществом, лежащий в подъезде на полу. Сначала он брызнул немного вещества себе на язык для пробы, а затем вколол всё содержимое в паховую область. 

Очнулся мужчина уже в реанимации. Правоохранители по факту отравления проводят доследственную проверку.

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