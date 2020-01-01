В Москве директор школы заказала убийство своим выпускникам

Руководитель одной из частных московских школ решила избавиться от супруги любовника, для чего наняла своих бывших учеников. Директрисе 35 лет, роботу для нее выполняли молодой человек 21 года и девушка 20 лет. В настоящее время выпускники являются студентами-третьекурсниками московских вузов.
Организатор убийства распределила роли между исполнителями. Жертвой должна была стать жена московского депутата по имени Светлана, работающая в PBF GROUP.
К настоящему времени все трое злоумышленников задержаны. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Расследование продолжается.
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