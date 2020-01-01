В Москве директор школы заказала убийство своим выпускникам

Сегодня, 13:18

Александр Зуев

0

Image
В Москве директор школы заказала убийство своим выпускникам

Руководитель одной из частных московских школ решила избавиться от супруги любовника, для чего наняла своих бывших учеников. Директрисе 35 лет, роботу для нее выполняли молодой человек 21 года и девушка 20 лет. В настоящее время выпускники являются студентами-третьекурсниками московских вузов. 

Организатор убийства распределила роли между исполнителями. Жертвой должна была стать жена московского депутата по имени Светлана, работающая в PBF GROUP. 

«9 января студентка позвонила сообщнику и сообщила, что жертва направляется домой. Подкараулив Светлану на улице Шверника, студент нанес ей не меньше шести ударов ножом в грудь и шею. От полученных травм женщина потеряла сознание, однако ей удалось выжить. Сейчас потерпевшая в тяжелом состоянии находится в больнице», – приводит РЕН.ТВ сообщение СКР. 

К настоящему времени все трое злоумышленников задержаны. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Расследование продолжается.

Москва директор школы заказное убийство

Лента

В Москве директор школы заказала убийство своим выпускникам

Сегодня, 13:18

В Крым могут пойти поезда из ближнего зарубежья

Сегодня, 12:46

Хаджимба решил не выставлять свою кандидатуру на выборах президента Абхазии

Сегодня, 12:06

Верблюд на 2 часа задержал поезд «Ташкент-Москва»

Сегодня, 11:31

Названы четыре смертельно опасных симптома инсульта

Сегодня, 11:30

Агутин и Варум посетили концерт дочки в США

Сегодня, 11:27

Имущество Ларисы Гузеевой получат ее дети

Сегодня, 11:18

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle