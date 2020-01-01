В Москве из-за крыс закрыли магазин «Пятерочка»

Сегодня, 13:38

Александр Зуев

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В Москве из-за крыс закрыли магазин «Пятерочка»

Накануне в специалисты офиса санитарного врача по СВАО Москвы закрыли до устранения нарушений магазин «Пятерочка» по ул. Бестужевых. Торговое предприятие закрыто из-за нашествия крыс. Осматривая торговой зал магазина и подсобные помещения, сотрудники также отметили неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние объекта, в том числе наличие в зале погрызенных животными пищевых продуктов. 

Собранные материалы будут переданы в суд для наложения взыскания на руководство.   

Представитель торговой сети на запрос РИА Новости сообщил, что в настоящее время администрация принимает меры для приведения магазина в порядок. 

«Магазин закрыт. В помещениях проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений», – сказал собеседник агентства.
Пятерочка крысы

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