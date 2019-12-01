В Москве пациентка обвинила анестезиолога в изнасиловании

Сегодня, 16:24

Александр Зуев

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В Москве пациентка обвинила анестезиолога в изнасиловании

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловал анестезиолог. По ее словам, врач зашел к ней в палату под предлогом сделать укол, однако вместо этого стал уговаривать заняться с ним сексом. Не получив согласия, мужчина «схватил» пациентку и изнасиловал, сообщает РЕН.ТВ

При этом к правоохранителям женщина обратилась только после выписки. Врач не отрицает самого факта интимной близости, но утверждает, что всё произошло по обоюдному согласию – пациентка вовсе «не была против». 

В СКР возбудили дело, ведется расследование. В свою очередь руководство больницы не спешит расставаться с анестезиологом – он продолжает выполнять свои обязанности.

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