В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину пришлось вызволять спасателям

Зачем житель одной из московских многоэтажек залез в мусоропровод, неизвестно. Но факт остается фактом: его спасением занимались сотрудники столичного управления МЧС. Инцидент произошел в субботу в доме по ул. Кибальчича.

На каком этаже произошло ЧП, также не уточняется. По данным ресурса «Регион online », ссылающегося на сообщение МЧС, мужчина залез в мусоропровод по доброй воле. Однако самостоятельно выбраться обратно у него не получилось. О причинах своего поступка он рассказывать отказался.

Разбирать конструкцию спасателям не пришлось, достали через люк, в который залез потерпевший. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь.