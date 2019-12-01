В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину пришлось вызволять спасателям

Сегодня, 14:00

Александр Зуев

0

Image
В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину пришлось вызволять спасателям

Зачем житель одной из московских многоэтажек залез в мусоропровод, неизвестно. Но факт остается фактом: его спасением занимались сотрудники столичного управления МЧС. Инцидент произошел в субботу в доме по ул. Кибальчича. 

На каком этаже произошло ЧП, также не уточняется. По данным ресурса «Регион online», ссылающегося на сообщение МЧС, мужчина залез в мусоропровод по доброй воле. Однако самостоятельно выбраться обратно у него не получилось. О причинах своего поступка он рассказывать отказался. 

Разбирать конструкцию спасателям не пришлось, достали через люк, в который залез потерпевший. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь.  

Москва мусоропровод МЧС

Лента

В Ленобласти молодой парень изнасиловал на улице пожилую женщину

Сегодня, 16:05

Представители ЛНР завершили обмен пленными с Киевом

Сегодня, 15:20

В Подмосковье от взрыва петарды скончался мужчина

Сегодня, 14:43

В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину пришлось вызволять спасателям

Сегодня, 14:00

В Сети продемонстрировали, какой может быть новая Lada Niva

Сегодня, 13:56

Иранские военные пообещали уничтожать всё, что шпионит за совместными учениями с РФ

Сегодня, 13:28

Внуки президента Эстонии ходят в русскоязычный детский сад

Сегодня, 12:48

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle