СМИ: в монастырь в центре Москвы ворвался мужчина с ножом

Сегодня, 15:54

Александр Зуев

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СМИ: в монастырь в центре Москвы ворвался мужчина с ножом

«Вечерняя Москва» сообщила о ЧП в Высоко-Петровском монастыре, расположенном в центре столице. По данным очевидцев, в храм ворвался неизвестный мужчина с ножом в руке. оказавшись внутри, он стал размахивать холодным оружием, угрожая расправой работникам, наводившим порядок и немногочисленным прихожанам. Потом он нанес несколько ранений самому себе. 

Отмечается, что полиция отреагировала на инцидент своевременно, злоумышленник задержан. В каком он находился состоянии, не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и мотива нападения. По предварительным данным, пострадавших среди прихожан и работников храма нет.

Высоко-Петровский монастырь нож злоумышленник

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СМИ: в монастырь в центре Москвы ворвался мужчина с ножом

Сегодня, 15:54

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