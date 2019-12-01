СМИ: в монастырь в центре Москвы ворвался мужчина с ножом

«Вечерняя Москва » сообщила о ЧП в Высоко-Петровском монастыре, расположенном в центре столице. По данным очевидцев, в храм ворвался неизвестный мужчина с ножом в руке. оказавшись внутри, он стал размахивать холодным оружием, угрожая расправой работникам, наводившим порядок и немногочисленным прихожанам. Потом он нанес несколько ранений самому себе.

Отмечается, что полиция отреагировала на инцидент своевременно, злоумышленник задержан. В каком он находился состоянии, не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и мотива нападения. По предварительным данным, пострадавших среди прихожан и работников храма нет.