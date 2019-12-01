В Москве задержали нелегальных торговцев черной икрой

Сегодня, 11:22

Александр Зуев

0

Image
В Москве задержали нелегальных торговцев черной икрой

В результате операции, проведенной полицией совместно Росгвардией, в Москве задержаны члены преступной группы, промышлявших переработкой, фасовкой и реализацией черной икры, добытой браконьерским способом на Дальнем Востоке и Поволжье. Расфасованная по банкам икра продавалась под видом легальной (по поддельным документам) на городских рынках. 

В ходе обысков, проведенных по месту жительства задержанных и в помещениях, приспособленных для хранения, изъято в общей сложности около полутонны нелегальной продукции – осетровой черной икры. также обнаружены черновые записи, документы, фасовочные контейнеры и денежные средства. 

«Останкинским межрайонным следственным отделом СУ по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 258.1 УК РФ», – говорится в релизе МВД РФ.
черная икра изъятие

Лента

В Индонезии число погибших пассажиров сорвавшегося в пропасть автобуса достигло 28-и

Сегодня, 12:17

В Череповецком районе тело заводчицы собак нашли в гараже рецидивиста

Сегодня, 12:15

71-летний Михаил Шуфутинский ради молодой возлюбленной похудел на 30 килограммов

Сегодня, 11:57

В Сети появились фото с места жесткой посадки Ми-8

Сегодня, 11:49

Эксперты развенчали популярные мифы о мясе

Сегодня, 11:42

В Москве задержали нелегальных торговцев черной икрой

Сегодня, 11:22

В Москве неизвестные украли из банкомата более 7,4 млн рублей

Сегодня, 10:38

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle