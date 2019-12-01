В Москве задержали нелегальных торговцев черной икрой

В результате операции, проведенной полицией совместно Росгвардией, в Москве задержаны члены преступной группы, промышлявших переработкой, фасовкой и реализацией черной икры, добытой браконьерским способом на Дальнем Востоке и Поволжье. Расфасованная по банкам икра продавалась под видом легальной (по поддельным документам) на городских рынках.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства задержанных и в помещениях, приспособленных для хранения, изъято в общей сложности около полутонны нелегальной продукции – осетровой черной икры. также обнаружены черновые записи, документы, фасовочные контейнеры и денежные средства.