В московском метро стартовал новогодний квест

В предновогодние дни пассажиры столичного метрополитена смогут пройти квест, который распространился на 12 станций, расположенных в центре города. Задача участников отсканировать на станциях плакаты и найти спрятанные в них живые открытки. Для этого необходимо загрузить на свой телефон приложение Metro-Live. Нашедших живые картинки ожидает приз.
Те, кому удастся найти и просмотреть праздничную видео-открытку, смогут получить свой подарок у стойки «Живое общение», которые установлены на станциях «пушкинская» и «Тверская». Квест стартовал в понедельник и продлится до Нового года.
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