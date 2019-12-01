В московском метро стартовал новогодний квест

Сегодня, 10:05

Александр Зуев

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В московском метро стартовал новогодний квест

В предновогодние дни пассажиры столичного метрополитена смогут пройти квест, который распространился на 12 станций, расположенных в центре города. Задача участников отсканировать на станциях плакаты и найти спрятанные в них живые открытки. Для этого необходимо загрузить на свой телефон приложение Metro-Live. Нашедших живые картинки ожидает приз. 

«Специальные праздничные плакаты для квеста разместят на станциях "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Театральная", "Тургеневская", "Площадь Революции", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Боровицкая", "Маяковская" и "Цветной бульвар"», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы подземки. 

Те, кому удастся найти и просмотреть праздничную видео-открытку, смогут получить свой подарок у стойки «Живое общение», которые установлены на станциях «пушкинская» и «Тверская». Квест стартовал в понедельник и продлится до Нового года.

метро квест

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