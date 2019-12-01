В столичных парках пройдут бесплатные занятия по хоккею

Сегодня, 18:03

Александр Зуев

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В столичных парках пройдут бесплатные занятия по хоккею

На ледовых площадках в шести московских парках, подведомственных администрации Москвы этой зимой пройдут занятия п хоккею, которые будут проводить опытные тренеры. Они научат любого желающего твердо стоять на коньках и управляться с клюшкой. В программу также включены теоретические курсы, посвященные правилам, стратегии и тактике хоккея. 

По данным агентства Москва, серии бесплатных занятий пройдут в «Сокольниках», «Парке Горького», на «Архангельских прудах», в «Воронцово», парках «50 лет Октября» и «Красная Пресня». 

Агентство уточняет, что серия занятий включает в себя тренировки, лекции, практические уроки на ледовой площадке.

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