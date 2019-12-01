В столичных парках пройдут бесплатные занятия по хоккею

На ледовых площадках в шести московских парках, подведомственных администрации Москвы этой зимой пройдут занятия п хоккею, которые будут проводить опытные тренеры. Они научат любого желающего твердо стоять на коньках и управляться с клюшкой. В программу также включены теоретические курсы, посвященные правилам, стратегии и тактике хоккея.

По данным агентства Москва , серии бесплатных занятий пройдут в «Сокольниках», «Парке Горького», на «Архангельских прудах», в «Воронцово», парках «50 лет Октября» и «Красная Пресня».

Агентство уточняет, что серия занятий включает в себя тренировки, лекции, практические уроки на ледовой площадке.