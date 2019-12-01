Пьяный мужчина угнал каршеринговый автомобиль и попытался уйти от ДПС по тротуару

Вчера, 16:16

Александр Зуев

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Пьяный мужчина угнал каршеринговый автомобиль и попытался уйти от ДПС по тротуару

Изрядно подвыпивший мужчина угнал с автостоянки незапертый каршеринговый автомобиль, решил с ветерком прокататься по ночной Москве. Однако вскоре угонщик наткнулся на машину ДПС. Секунду подумав, он решился на «лихой» маневр. Задев бампером полицейскую машину, угонщик зачем-то резко вывернул на тротуар, по счастью, пустынный в это время суток. 

Правда, заезд по пешеходной зоне оказался недолгим – через пару секунд он сносит скамейку и «затихает». На этом его автомобильное приключение закончилось. 

В настоящее время мужчина находится под административным арестом за управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, ему грозит реальный срок за угон автомобиля, сообщает РЕН.ТВ.

угонщик каршеринговый автомобиль ДПС

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