В Москве задержана женщина, обвинившая своего начальника в изнасиловании

Столичная полиция задержала женщину, работающую в одной из строительных компаний, которая ранее написала заявление на своего начальника, обвинив его в изнасиловании. Москвичка уверяла, что мужчина затащил ее в туалет, расположенный в офисе, дважды ударил головой о стену и насильно совершил с ней половой акт, сообщает РЕН.ТВ .

Разбираясь в этом деле, полицейские засомневались в правдивости ее слов. Было установлено, что интимная близость действительно имело место, однако всё произошло по обоюдному желанию.

В итоге женщина созналась, что уже давно хотела подставить начальника, поэтому и придумала этот план. Чем так «насолил» руководитель своей подчиненной, не уточняется.