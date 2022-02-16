Неизвестные «телефонные террористы» сообщили о минировании всех ТЦ Москвы

Все посетители тут же были эвакуированы из зданий торговых центров.

По сообщениям очевидцев, выложенных ними на своих страницах в социальных сетях. К примеру, в торговом центре «Columbus», расположенном в южной части столицы, по громкой связи объявили, что ТЦ временно не работает, в связи с некими техническими причинами и попросили всех посетителей покинуть залы, воспользовавшись ближайшим выходом. К зданию оперативно прибыли карета скорой помощи и полицейский наряд.

Москвичи сообщили, что такая же ситуация наблюдалась и в торговых центрах «Ривьера», «Мега Белая Дача».

По информации, предоставленной представителями экстренных служб, все торговые центры столицы получили предупреждения о их минировании, напасть коснулась также ряда подмосковных ТЦ. Во всех ведутся проверки, несколько были эвакуированы.

Телефонные террористы сообщили об угрозе взрыва Министерства культуры, Киевского вокзала, аэропортов и музея ГУЛага.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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