В Москве возвращены на свое постоянное место Парадные ворота Александринского дворца

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Их вернули в Нескучный сад после проведения реставрационных работ.
По информации, предоставленной Алексеем Емельяновым, руководителем Московского департамента культурного наследия, створки ворот установлены на историческое место после реставрации, продолжавшейся на протяжении пяти месяцев. В данный момент скульпторы восстанавливают фигуры, расположенные на пилонах ворот.
Парадные ворота Александринского дворца являют собой украшение Ленинского проспекта и выполнены в стиле позднего ампира. Перед реставрацией они находились в довольно запущенном состоянии, даже пилоны накренились. В 2021 году было принято решение об их реставрации и начаты работы.
Каждая из створок ворот размером 2 000 мм Х 3000 мм. Первоначальный вид восстанавливали, ориентируясь на данные из архивных документов. Обновление пилонов планируется завершить летом 2022 года. В данный момент специалисты также работают над проектом реставрации всего Александринского дворца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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