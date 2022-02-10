На территории Московского СЗАО откроется флагманский центр услуги «Мои документы»

Также, в течение 2022 года в столице реконструируют 26 уже функционирующих центров.

Столичный градоначальник подписал распоряжение о создании флагманского сервис-центра «Мои документы» по адресу: улица Сходненская, дом №56, около станции метрополитена «Сходненская».

Площадь нового Центра составит 2 700 м2, на которых для граждан будут работать 76 окон приема. Кроме того, там же разместятся несколько сервисов, пользующихся популярностью среди москвичей: бюро путешествий, фотоателье, зона питания и отдыха. Инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр техники на площадке, расположенной в подземном паркинге ТРЦ.

Данный флагманский центр будет уже седьмым на территории Москвы. Ранее начали работу офисы в других столичных округах: ЦАО – ТРЦ «Афимолл Сити», ЮЗАО – торговый центр «Спектр», ЮЗАО – ТРЦ «Columbus», ВАО – ТРЦ «Щелковский», ЮВАО – ТРЦ «Город», САО – торговый центр «Мегаполис».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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