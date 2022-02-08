Представитель Московского НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал о постковидном синдроме у детей

Сегодня, 19:19

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Представитель Московского НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал о постковидном синдроме у детей
Фото из открытых источников

По словам эксперта последствия КОВИД-19 могут у детей наблюдаться до одного года.

Александр Горелов, заместитель руководителя по науке ЦНИИ эпидемиологии Росптребнадзора, член-корреспондент РАН, рассказал о том, что продолжительность постковидного синдрома у несовершеннолетних может составлять до двенадцати месяцев. Эксперт федерального ведомства утверждает, что складывающаяся ситуация внушает опасения, ведь, проведя анализ историй болезни, специалисты НИИ выявили, что постковидный синдром у детей встречается гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Речь идет о 10 – 30% всех переболевших КОВИД-19 несовершеннолетних.

Этот синдром не имеет стандартного течения, его проявления у разных пациентов могут очень сильно отличаться. Поэтому родителям переболевших КОВИД-19 детей следует показывать их реабилитологу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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