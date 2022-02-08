Представитель Московского НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал о постковидном синдроме у детей

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
По словам эксперта последствия КОВИД-19 могут у детей наблюдаться до одного года.
Александр Горелов, заместитель руководителя по науке ЦНИИ эпидемиологии Росптребнадзора, член-корреспондент РАН, рассказал о том, что продолжительность постковидного синдрома у несовершеннолетних может составлять до двенадцати месяцев. Эксперт федерального ведомства утверждает, что складывающаяся ситуация внушает опасения, ведь, проведя анализ историй болезни, специалисты НИИ выявили, что постковидный синдром у детей встречается гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Речь идет о 10 – 30% всех переболевших КОВИД-19 несовершеннолетних.
Этот синдром не имеет стандартного течения, его проявления у разных пациентов могут очень сильно отличаться. Поэтому родителям переболевших КОВИД-19 детей следует показывать их реабилитологу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...Подробнее
В Пенсионном фонде России рассказали об изменениях, которые коснутся пенсий граждан в феврале текущего года. Вместе с...Подробнее
Причиной этого поступка, предположительно стало онкологическое заболевание, которым он страдал. По информации...Подробнее
Инцидент произошёл вчера вечером на территории Выборгского района Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили «Невским...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
Комментировать