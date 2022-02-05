Вокруг станции Московского метрополитена «Нижегородская» будут сделаны новые остановки и уложены тротуары

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
Все необходимые для этого работы будут закончены к 2023 году.
По информации, предоставленной Петром Бирюковым, заместителем столичного градоначальника, курирующим ЖКХ и благоустройство города, на 2022 год запланировано начать благоустраивать территорию, окружающую станцию Московского метрополитена «Нижегородская».
Проектной документацией предусмотрено удаление воздушных кабельных линий и их перекладка под землю, создание вспомогательной ливнеотводной системы, реконструкция тротуаров. На проезжей части примыкающих улиц будет переложено асфальтобетонное покрытие, созданы карманы для парковки автомобилей совокупной емкостью в 350 мест, а также велопарковки.
Для наземного общественного транспорта будут возведены 8 остановок павильонного типа, оборудованных слотами для зарядки гаджетов и беспроводной связью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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