Московский градоначальник пригласил жителей столицы приходить на ледовые катки

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Сергей Собянин напомнил, что остался всего лишь один зимний месяц и надо успеть вдоволь покататься на коньках.
Мэр Москвы на своей странице в социальных сетях обратился к жителям Первопрестольной. Он напомнил, что до конца зимы остался целый месяц, на улице стоит очень благоприятная для зимних развлечений снежная погода. Санки, лыжи, ватрушки, коньки, - ведь активный отдых укрепляет здоровье и повышает возможности организма для борьбы, в том числе и с коронавирусной инфекцией. А на территории московских школ принимают гостей больше сотни специально подготовленных ледовых катков.
Так что для жителей столицы созданы все условий для приобщения к катанию на коньках. Кто желает, может идти на стадионы, где есть и прокат всех необходимых принадлежностей, и большая площадь катков. У кого есть свои коньки, может выходить в скверы, парки, на школьные дворы, где имеются условия и кататься пока это все не растаяло под лучами весеннего солнышка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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