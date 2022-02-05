В Москве построят еще одну школу, где смогут учиться 1 100 детей и подростков

Строительство будет проводиться на улице Полярной, что в районе Южное Медведково.

По информации, размещенной на официальном портале столичного правительства, Валерий Леонов, руководитель Москомэкспертизы сообщил о том, что проектная документация для возведения на территории Южного Медведково новой школы прошла стадию согласования.

По улице Полярной, на территории, относящейся к одному из жилых комплексов, инвестор профинансирует возведение школы, где 1 100 детей и подростков будут получать начальное, основное и среднее образование.

Новое здание будет строиться в соответствии с потребностями учеников, имеющих ограничения физических возможностей, которые будут там проходить обучение совместно с другими детьми.

Начальная школа получит 16 классных комнат и тематические кабинеты. Для группы продленки предусмотрены три помещения.

Для более старших детей будут созданы универсальные кабинеты, а также специализированные помещения для занятий музыкой, программированием, анатомией и прочим. Для трудового обучения отведены две мастерские обработки дерева и металла, а также две – для домоводства. Для занятий физической культурой – два спортивных зала плюс площадки во дворе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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