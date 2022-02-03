На территории СВАО Москвы в текущем году планируется заменить 150 лифтов

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Работы предусмотрены региональной программой капремонта многоэтажных домов.
Данная информация размещена на официальном телеграмм-канале комплекса столичного городского хозяйства. Также там рассказано о своеобразных рекордсменах этой программы. В частности, больше всего лифтов, по десять штук, поменяют в трех панельных домах: 9-этажке в Лосиноостровском районе, на Анадырском проезде №63, четырнадцатиэтажке в Северном Медведкове, по улице Широкой, дом 3, корпус 4 и еще одной четырнадцатиэтажке в Бутырском районе по улице Милашенкова, дом 16.
Наиболее высоким зданием, лифты в котором будут менять, является 22-этажка под №32 по улице Летчика Бабушкина.
А наистарейшими жилыми домами, зато с самыми современными лифтами, будут три многоэтажки из южного Медведкова и Свиблова. Их построили еще в 1964 году.
Петр Бирюков, заместитель столичного градоначальника по ЖКХ рассказал, что в течение текущего года по всей Москве пройдет замена больше, чем 2 200 лифтов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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