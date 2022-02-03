Количество льготных пассажиров, перевозимых Московским метрополитеном, резко сократилось

С середины прошлого месяца падение пассажиропотока указанной категории составило 14%.

Падение количества льготников, перевозимых метро, снижается каждую неделю. Об этом на своем официальном телеграмм-канале сообщил Московский транспортный департамент. Одной из причин такого положения дел стали рекомендации столичного градоначальника для школьников, учащихся вузов и пассажиров, пользующихся льготами, воздержаться от использования метрополитена.

Теперь снижение перевозок льготников с середины прошлого месяца составило 14%, а студентов и школьников – 25%. Сильнее всего это бросается в глаза на станциях метрополитена, находящихся рядом с вузами.

В меньшей степени тенденция на снижение пассажиропотока распространяется и на другое население. Перевозки падают еженедельно.

Общественный транспорт старается снизить свою роль как фактора, способствующего распространению коронавируса через такие мероприятия: двукратная дезинфекция вагонов в течение рабочего дня, каждые полтора часа все контактные поверхности протираются с дезраствором, на каждой станции установлены санитайзеры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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