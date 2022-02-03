Международный консорциум разработал для Москвы концепцию еще четырех мостов

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Речь идет о паре автомобильных мостов и паре велопешеходных, которые улучшат транспортную ситуацию в районе Мневниковской поймы. Как сообщил Андрей Бочкарев, заместитель столичного градоначальника по строительству, по этим инфраструктурным объектам завершена разработка архитектурно-градостроительных концепций. Ею занимался международный консорциум из Холдинга «Мосинжпроект» и еще пяти зарубежных и российских профильных компаний.
Автомобильные мосты будут четырехполосными, один, арочный, от Мневниковской поймы до улицы Мясищева, длиной 237 метров, другой – до улицы Новозаводской, на 310 метров. Оба велопешеходных будут иметь арочную конструкцию: до Филевского парка длиной 188 метров и до Островной улицы – 343,5 метров.
Мосты сделают данный район более доступным, тем более что в прошлом году на его территории начали работать сразу две станции метрополитена - «Терехово» и «Мнёвники».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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