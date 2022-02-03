Жителей Москвы и Подмосковья вскоре ожидает резкое потепление

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
С 7.02.2022 года на территории столичного региона может установиться «мартовская» погода.
По заявлению Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, с начала следующей недели Подмосковье и Москву ожидают погодные условия, которые соответствуют середине марта. Температура воздуха в дневное время будет составлять +4 оС … +5 оС.
Оттепель начнется с понедельника, в начале дня воздух прогреется до 0 оС. Потом температура начнет постепенно повышаться и на протяжении всей рабочей недели, в среднем, будет превосходить февральскую норму на 8 – 10 градусов Цельсия.
А пока что в столице и Подмосковье правит бал зима и стоят нормальные февральские морозы. Субботний вечер Москва встречает с температурой в -5 оС … -7 оС, в Подмосковье будет немного холоднее: -5 оС … -10 оС. Небо покрыто облаками.
В воскресенье морозы начнут отступать. Температура воздуха поднимется до -2 оС … -5 оС, в Московской области -2 оС … -7 оС. Может пройти легкий снегопад. До воскресного вечера по всему столичному региону действует желтый уровень опасности по гололеду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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