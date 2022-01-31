Собянин объявил, что Москва по распространению коронавирусной инфекции вышла на «плато»

Сегодня, 17:29

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Собянин объявил, что Москва по распространению коронавирусной инфекции вышла на «плато»
Сергей Собянин

Городской глава надеется на быструю стабилизацию ситуации по «омикрону».

Как отметил Сергей Собянин, выступая на президиуме правительственного координационного антиковидного совета, на протяжении текущей недели темп роста заболеваемости начал снижаться. Также он упомянул, что Анной Поповой, главой Роспотребнадзора было придумано «такое хорошее слово - плато» и вот Москва, наконец-то на это самое плато вышла.

Однако, столичный глава, уточнил, что неизвестно, каковыми станут показатели завтра и в дальнейшем и остается только надеяться на стабилизацию ситуации. Сергей Собянин пообещал принимать меры быстрые и эффективные, в зависимости от результата мониторинга.

Некоторое улучшение эпидемической ситуации связано, скорее всего с рядом антиковидных мероприятий, уже запущенных в Москве: самоизоляция для хронических больных и лиц, старше 60 лет, перевод 30% работников каждого предприятия на удаленку, масочный режим, запрет массовых мероприятий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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