Мошенники выманили у директора одной из Московской галерей крупную сумму денег

Сегодня, 00:24

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Мошенники выманили у директора одной из Московской галерей крупную сумму денег
Фото из открытых источников

Руководитель галереи «Треугольник» передал мошенникам больше 1 000 000 рублей.

Надежда Степанова, управляющая «Треугольником» обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником банка, ввел ее в заблуждение и завладел ее денежными средствами.

Вначале он сообщил, что относительно счета потерпевшей происходят мошеннические действия и для того, чтобы их прекратить, она должна прийти к банкомату и перевести все денежные средства на счет, указанный этим человеком.

Надежда Степанова следовала всем инструкциям мошенника, в результате чего понесла ущерб в особо крупном размере, а именно 1 250 000 рублей.

Собственно, галерею «Треугольник» потерпевшая основала в 2015 году и с тех пор данное предприятие участвовало в ряде международных ярмарок Москвы, Вены, Берлина, Барселоны и других городах, выставляя и продавая предметы современного искусства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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