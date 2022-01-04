В Москве усилили контроль за соблюдением мер против распространения COVID-19

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Роспотребнадзор усиливает контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах Москвы в связи с ростом заболеваемости. Об этом управление ведомства по столице сообщает на своем официальном портале.
В пресс-релизе сказано, что в ходе проверок и мониторинг-обследований, которые уже проводятся и еще будут проводиться, будет оцениваться «полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий», нацеленных на профилактику распространения вируса COVID-19.
«В первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей», - цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.
Ранее сегодня сообщалось, что в России установлен новый антирекорд по числу суточных заражений коронавирусом - оперативный штаб заявил о более чем 74 тысячах новых заражений. Стремительный рост уровня заболевания специалисты склонны связывать именно с распространением нового омикрон-штамма, появившегося в конце ноября прошлого года в ЮАР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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