В Москве со 2 декабря можно получить медотвод через портал «Госуслуги»

Сегодня, 15:54

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В Москве со 2 декабря можно получить медотвод через портал «Госуслуги»
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Москве с сегодняшнего дня, второго декабря, медотвод от вакцинации от коронавируса можно получить и через портал «Госуслуги». Об этом проинформировали в столичном департаменте здравоохранения.

Столица стала первым регионом страны, в котором заработает нововведение. Теперь москвичи, у которых имеются противопоказания к вакцинации или они ранее перенесли заболевание, ранее сформированный в единой цифровой платформе здравоохранения медотвод могут получить на портале.

Минздравом уже утверждены правила выдачи справок, которыми подтверждается наличие медотвода или перенесенного заболевания. После их предъявления можно получить сертификат и QR-код. Подтвердить наличие медотвода от вакцинации можно справкой, которая имеется на «Госуслугах».

«Сейчас будет сформирован цифровой регистр, на котором можно будет зафиксировать наличие медотвода», – рассказали в депздраве.

Москва пока что единственный пилотный регион, где тестируется технология получения медицинского отвода через «Госуслуги». Если проблем не возникнет, нововведение заработает в остальных регионах страны с первого февраля, передает ОТР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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