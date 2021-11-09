В Москве со 2 декабря можно получить медотвод через портал «Госуслуги»

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В Москве с сегодняшнего дня, второго декабря, медотвод от вакцинации от коронавируса можно получить и через портал «Госуслуги». Об этом проинформировали в столичном департаменте здравоохранения.
Столица стала первым регионом страны, в котором заработает нововведение. Теперь москвичи, у которых имеются противопоказания к вакцинации или они ранее перенесли заболевание, ранее сформированный в единой цифровой платформе здравоохранения медотвод могут получить на портале.
Минздравом уже утверждены правила выдачи справок, которыми подтверждается наличие медотвода или перенесенного заболевания. После их предъявления можно получить сертификат и QR-код. Подтвердить наличие медотвода от вакцинации можно справкой, которая имеется на «Госуслугах».
«Сейчас будет сформирован цифровой регистр, на котором можно будет зафиксировать наличие медотвода», – рассказали в депздраве.
Москва пока что единственный пилотный регион, где тестируется технология получения медицинского отвода через «Госуслуги». Если проблем не возникнет, нововведение заработает в остальных регионах страны с первого февраля, передает ОТР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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