Около 6,1 млн жителей Москвы вакцинировались от гриппа

В Москве уже 6,1 миллиона жителей привились от сезонного гриппа. По состоянию на 8 ноября показатель составил 52,42% населения столицы нашей страны. Об этом проинформировала пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, детское население столицы охвачено прививками от гриппа на 64,3%.

Возможно, потому что население Москвы активно прививается, удалось добиться улучшения эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ.

Показатель заболеваемости снизился на 31,7 процента - речь о совокупном населении. Но больше всего снижение зафиксировано среди детей. В частности, в возрастной группе от 3 до 6 лет - на 34,4%, а среди несовершеннолетних 7-14 лет - на 45,7%.

«С 1 по 7 ноября 2021 года в Москве отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный преимущественно циркуляцией вируса гриппа А(H3N2) - 70,0%, и вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом - 16,7%, РС-вирусом - 6,7%, парагриппом - 3,3%, другими вирусами не гриппозной этиологии - 3,3%», - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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