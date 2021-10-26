В Москве 15-летняя школьница забеременела второй раз

Сегодня, 14:14

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В Москве 15-летняя школьница забеременела второй раз

В Москве 15-летняя школьница забеременела второй раз. О том, что у нее снова будет ребенок, девочка узнала во время медосмотра.

Телеканал РЕН ТВ, сообщая об этом, отмечает, что юная москвичка - мама маленького сына. Своего первенца она родила еще в конце марта нынешнего года. Девочка с ребенком проживает вместе с матерью и братом.

Медики о факте беременности несовершеннолетней проинформировали полицию. Стражи порядка предполагаемого отца ребенка разыскали и задержали.

«Комсомольская правда» пишет, что забеременела девочка от разных мужчин. Сейчас она на пятом-шестом месяце. Новая беременность наступила примерно спустя два месяца после родов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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