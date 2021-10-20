Врач: Локдаун в Москве не поможет победить коронавирус

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить
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Доктор медицинских наук Александр Редько считает, что введение нерабочих дней не улучшит эпидемическую ситуацию. Жители Москвы не «перезаражают» друг друга, но не будет естественной иммунизации, которая помогает в борьбе с вирусом, заявил профессор.
Редько пояснил, что длительные выходные ввели с целью, чтобы люди не общались и закрылись по домам. Но при общении люди тренируют естественный иммунитет. При его отсутствии им понадобится искусственный. Поэтому чиновники твердят о необходимости вакцинироваться, но вместе с тем признают, что их препараты не прошли все стадии проверки. В этой связи профессор упомянул семью Лыковых, которая жила в тайге на протяжении нескольких десятилетий. Когда к ним спустились на вертолете, то спустя некоторое время все семейство скончалось. Дело в том, что эта таежная семья находилась в постоянном локдауне, поэтому люди, прибывшие к ним из цивилизации, были для них смертельно опасны, отметил Редько.
Доктор медицинских наук подчеркнул, что нынешние ограничения нельзя называть полноценным карантином, который объявляется при 5% зараженного населения.
Известно: в Москве с 28 октября будут закрыты все торговые точки, кроме магазинов, продающих товары первой необходимости, и аптек. Не будут работать рестораны и кафе, а также предприятия бытовых услуг. Театры и музеи будут отрыты только для посетителей с QR-кодами. Стоматологи смогут оказывать помощь только в экстренных случаях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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