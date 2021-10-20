Врач: Локдаун в Москве не поможет победить коронавирус

Сегодня, 15:59

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Врач: Локдаун в Москве не поможет победить коронавирус

Доктор медицинских наук Александр Редько считает, что введение нерабочих дней не улучшит эпидемическую ситуацию. Жители Москвы не «перезаражают» друг друга, но не будет естественной иммунизации, которая помогает в борьбе с вирусом, заявил профессор. 

Редько пояснил, что длительные выходные ввели с целью, чтобы люди не общались и закрылись по  домам. Но при общении люди тренируют естественный иммунитет. При его отсутствии им понадобится искусственный. Поэтому чиновники твердят о необходимости вакцинироваться, но вместе с  тем признают, что их препараты не прошли все стадии проверки. В этой связи профессор упомянул семью Лыковых, которая жила в тайге на протяжении нескольких десятилетий. Когда к ним спустились на вертолете, то спустя некоторое время все семейство скончалось. Дело в том, что эта таежная семья находилась в постоянном локдауне, поэтому люди, прибывшие к ним из цивилизации, были для них смертельно опасны, отметил Редько. 

Доктор  медицинских наук подчеркнул, что нынешние ограничения нельзя называть полноценным карантином, который объявляется при 5% зараженного населения.

Известно: в Москве с 28 октября будут закрыты все торговые точки, кроме магазинов,  продающих товары первой необходимости, и аптек. Не будут работать рестораны и кафе, а также предприятия бытовых услуг. Театры и музеи будут отрыты только для посетителей с QR-кодами. Стоматологи смогут оказывать помощь только в экстренных случаях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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