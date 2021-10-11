Издание Forbes узнало о сценарии «краткосрочного локдауна» в Москве

Из-за широкомасштабного распространения вируса SARS-CoV-2 по всей территории Российской Федерации, в Москве могут ввести краткосрочные ограничения. Этот локдаун, с высокой степенью вероятности, начнется 20 октября, сообщает Forbes.

Авторы журнала в своем сообщении делают ссылку на собственные анонимные источники, пишет издание «Евроставка». Один из таких источников — представитель столичного ресторанного бизнеса. Репортеры журнала пишут, что данный господин регулярно принимает участие в заседаниях мэрии Москвы, поэтому все его сообщения имеют высокий статус.

Собеседник сообщает: сити-менеджер Москвы Сергей Собянин создал макет Указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники». Авторы издания пишут, что это распоряжение предусматривает, если коронавирусное инфицирование в Москве с 21 по 28 октября увеличится больше, чем было с 13 по 20 октября, то с 30 октября по 7 ноября временно прекращается работа всех столичных общественных заведений.

Власть Москвы закроет: учреждения общепита, магазины, организации и ИП, салоны красоты, фитнес-клубы, заведения развлекательной сферы, центры для детей, многие другие заведения общественного пользования. Данные ограничения не коснутся деятельности курьеров, аптек, магазинов по реализации продуктов, онлайн-торговлю и все акции, организатором которых является мэрия города Москвы.

Вакцинированные люди также не будут допускаться до общественных заведений, QR-коды вводиться не будут.

Напомним, 19 октября заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила ввести режим нерабочих дней по всей России с 30 октября по 7 ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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