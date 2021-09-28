В Подмосковье рассказали, кто примет решение о введении локдауна

Новая волна коронавируса с каждым днем все больше ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в России.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике региональной ОП Евгений Мартынов заявил, что локдаун в Подмосковье будет вводиться в случае, если медики скажут, что жизнь людей под угрозой и система здравоохранения не может справиться со всплеском COVID-19

«Относительно локдауна решение обязаны принимать врачи - Минздрав, Роспотребнадзор, сотрудники больниц. Я, как любой нормальный человек, отношусь к локдауну отрицательно. Но когда речь идёт о здоровье нации, то от многого приходится отказываться. Так что, если локдаун будет необходим, – мы это примем», – подчеркнул Мартынов.

По его мнению, люди должны научиться доверять врачам, только тогда можно будет победить пандемию.

«Только если мы начнём вакцинироваться и соблюдать все санитарные меры безопасности, можно ожидать спада заражений», – уточнил Мартынов.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы, врач-инфекционист Светлана Малиновская считает, что вводить локдаун не нужно, так как эта мера крайне негативно сказывается на психологическом состоянии людей. Она призвала всех носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

1 октября российский оперштаб по противодействию распространению COVID-19 сообщил, что за минувшие сутки скончались 887 человек. Это максимальное значение с начала пандемии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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