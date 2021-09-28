В Подмосковье рассказали, кто примет решение о введении локдауна

Украине разрешили не платить долги РФ
Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды....Подробнее
Новая волна коронавируса с каждым днем все больше ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в России.
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике региональной ОП Евгений Мартынов заявил, что локдаун в Подмосковье будет вводиться в случае, если медики скажут, что жизнь людей под угрозой и система здравоохранения не может справиться со всплеском COVID-19
«Относительно локдауна решение обязаны принимать врачи - Минздрав, Роспотребнадзор, сотрудники больниц. Я, как любой нормальный человек, отношусь к локдауну отрицательно. Но когда речь идёт о здоровье нации, то от многого приходится отказываться. Так что, если локдаун будет необходим, – мы это примем», – подчеркнул Мартынов.
По его мнению, люди должны научиться доверять врачам, только тогда можно будет победить пандемию.
«Только если мы начнём вакцинироваться и соблюдать все санитарные меры безопасности, можно ожидать спада заражений», – уточнил Мартынов.
Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы, врач-инфекционист Светлана Малиновская считает, что вводить локдаун не нужно, так как эта мера крайне негативно сказывается на психологическом состоянии людей. Она призвала всех носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
1 октября российский оперштаб по противодействию распространению COVID-19 сообщил, что за минувшие сутки скончались 887 человек. Это максимальное значение с начала пандемии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды....Подробнее
4 категории россиян могут рассчитывать на получение крупной денежной выплаты, которая в среднем значении составляет 28...Подробнее
Увидев огневую мощь армий России и Белоруссии во время их совместных учений «Запад-21», Литва собралась в сжатые сроки...Подробнее
Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский...Подробнее
Иран готов к жестким действиям в отношении Азербайджана, если не прекратятся провокационные заявления в адрес исламской...Подробнее
Еще одну выплату для пенсионеров подготовил Пенсионный фонд России. Получать такую выплату можно раз в пять лет,...Подробнее
В Петербурге в соццентре оказалась 16-летняя девочка с многочисленными порезами и ожогами на теле. Источник в...Подробнее
Для проведения ревакцинации от коронавируса отлично подходят препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказала...Подробнее
Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ...Подробнее
Турция уверена, что она выполняет договоренности по Сирии, о чем заявил министр национальной обороны страны Хулуси...Подробнее
Комментировать