В Москве возле дома, где отравились и умерли внучка и бабушка, заметили большие скопления тараканов

12-09-2021, 09:59

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В Москве возле дома, где отравились и умерли внучка и бабушка, заметили большие скопления тараканов

Полчища тараканов заметил и жители Совхозной улицы в Москве.

Большое количество прусаков, вылезающих из люков, запечатлели на видео, передает МК.

Происходило это рядом с домом, несколько жителей которого были госпитализированы, а двое умерли, предположительно отравившись арбузом.

Как сообщалось ранее, внучка и бабушка погибли в больнице, куда были госпитализированы с отравление. Выжила только мать девочки. Позднее из соседних домов с серьезным отравлением в больницу увезли женщин в возрасте 55 и 62 лет.

Местные жители говорят о том, что не верят в версию с отравлением арбузом. Они говорили о том, что в доме, где проживали умершие, должны были травить тараканов, о чем даже сообщалось в объявлении. Но действительно ли были проведены соответствующие мероприятия еще не известно. Жильцы отмечали, что в доме крыс и мышей не видели.

Токсикологи, комментируя произошедшее, говорят о том, что вредные вещества, которые мог содержать арбуз, до летального исхода вряд ли мог бы довести, а арбузную корку люди не ели.

Врач-токсиколог Евгений Тимаков даже предположил, что арбуз могли преднамеренно отравить конкуренты торговой сети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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