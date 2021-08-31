«Фобос»: В Москве наступила метеорологическая осень

Вчера, 11:19

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«Фобос»: В Москве наступила метеорологическая осень

В погодном центре «Фобос» журналистам рассказали, что в Москве уже наступила метеорологическая осень. Главным ее признаком является прохладная погода, которая установилась в столице России - столбики термометров показывают меньше 15 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, это ниже климатической нормы.

«Первое дыхание осени. По сути, сегодня — первый день метеорологической осени», — поведал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что такой погоде в российской столице поспособствовала тыловая часть североатлантического циклона, «куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, нежели он должен быть в это время года».

Ранее синоптики предупредили москвичей и гостей столицы, что на выходных температура воздуха в столице может снизиться до 3-5 градусов выше нуля ночью, а днем столбики термометров не превысят отметку в 12-14 градусов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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