«Фобос»: В Москве наступила метеорологическая осень

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В погодном центре «Фобос» журналистам рассказали, что в Москве уже наступила метеорологическая осень. Главным ее признаком является прохладная погода, которая установилась в столице России - столбики термометров показывают меньше 15 градусов по Цельсию.
По данным метеорологов, это ниже климатической нормы.
«Первое дыхание осени. По сути, сегодня — первый день метеорологической осени», — поведал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что такой погоде в российской столице поспособствовала тыловая часть североатлантического циклона, «куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, нежели он должен быть в это время года».
Ранее синоптики предупредили москвичей и гостей столицы, что на выходных температура воздуха в столице может снизиться до 3-5 градусов выше нуля ночью, а днем столбики термометров не превысят отметку в 12-14 градусов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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